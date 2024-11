Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Netanjahu i Galanta w związku z zarzutami o zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne popełnione od co najmniej 8 października 2023 roku do co najmniej 20 maja 2024 roku, czyli w trakcie operacji odwetowej prowadzonej w Strefie Gazy po ataku Hamasu na Izrael.

Za co Międzynarodowy Trybunał Karny chce aresztować Beniamina Netanjahu?

Trybunał uważa, że są podstawy, by sądzić, że Netanjahu i Galant celowo pozbawili cywilnych mieszkańców Gazy środków niezbędnych do przetrwania, w tym żywności, wody i leków oraz środków medycznych, a także paliwa i prądu. Ich działanie miało doprowadzić do zakłócenia dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Zdaniem Trybunału ograniczenie napływu pomocy humanitarnej do enklawy nie miało żadnego celu wojskowego, ani innego usprawiedliwienia.

Premier i były minister obrony Izraela są też narażeni na odpowiedzialność karną, jako cywilni zwierzchnicy sił zbrojnych, za zbrodnię wojenną polegającą na celowym atakowaniu cywilów.