Izrael wyprasza agencję ONZ

Agencji UNRWA nie ma kim zastąpić

Przedstawiciele agencji zaprzeczają izraelskim doniesieniom o współpracy z Hamasem. Tym niemniej wiele państw, w tym UE oraz USA, zawiesiło z początkiem tego roku finansowanie UNRWA z powodu podejrzeń o kontakty ze strukturami Hamasu. Nie zmienia to faktu, że protestują przeciwko ustawom Knesetu, domagając się ich zawieszenia. – UNRWA jest nie do zastąpienia – oświadczył Matthew Miller, rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu. Dał wyraźnie do zrozumienia, że zakaz działania UNRWA może spowodować ograniczenie dostaw militarnego sprzętu do państwa żydowskiego. Przed przyjęciem ustaw ostrzegał premiera Netanjahu prezydent Biden w liście sprzed dwóch tygodni.

– Nie ulega wątpliwości, że UNRWA prowadziła w Gazie działalność terrorystyczną, świadcząc bezpośrednią pomoc dla terrorystów z Hamasu. To wyjątkowa sytuacja, niemająca precedensu w innych konfliktach zbrojnych – mówi „Rzeczpospolitej” Icchak Klein, ekspert prawicowego think tanku Kohelet Policy Forum. Nie ma przy tym wątpliwości, że Palestyńczycy z Gazie potrzebują pomocy, ale powinna się tym zająć inna organizacja pomocowa, która będzie zajmować się wyłącznie działalnością humanitarną. Taka propozycja znalazła się w oświadczeniu biura premiera Netanjahu, gdzie zawarto zapewnienie, że Izrael jest gotów do rozmów o współpracy w zapewnieniu pomocy ludności w Gazie. Miałoby to nastąpić w okresie najbliższych 90 dni, po którym to terminie uchwalone w poniedziałek ustawy wchodzą w życie.

Na frontach bez zmian

Decyzje w sprawie UNRWA zostały podjęte w sytuacji rosnącego napięcia na Bliskim Wschodzie po niedawnym odwetowym ataku Izraela na Iran. Teheran zapowiada, że użyje „wszelkich możliwych środków” w odpowiedzi na izraelski atak. – Uważamy, że to powinien być koniec bezpośredniej wymiany ognia między Izraelem a Iranem – powiedziała Radzie Bezpieczeństwa ONZ Linda Thomas-Greenfield, ambasador USA przy ONZ. Zdaniem obserwatorów są pewne szanse, iż Iran tak właśnie uczyni.

Równocześnie trwały izraelskie bombardowania Beit Lahija na północy Strefy Gazy. Zginąć tam miało prawie 100 osób, w tym 25 dzieci. Ten miesiąc jest w Gazie rekordowy, jeżeli chodzi o straty izraelskiej armii. Poległo tam 59 żołnierzy, w tym czterech we wtorek. Świadczy to o tym, iż Hamas daleki jest jeszcze od całkowitej klęski militarnej. W tej sytuacji przedstawiciel skrajnej nacjonalistycznej prawicy, Becalel Smotricz, minister finansów w rządzie Netanjahu, wezwał na konferencji w Jerozolimie do założenia żydowskich osad w Strefie Gazy, z której Izrael wycofał się niemal dwie dekady temu.