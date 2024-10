Radosław Sikorski: Mamy szczegółową wiedzę o tym, co planują rosyjskie służby

- My nie chcemy jeszcze takiej decyzji podejmować, bo mamy nadzieję, że ta wczorajsza decyzja da do myślenia władzom rosyjskim i że przestaną płacić tym wynajętym sabotażystom za działania kinetyczne, które przecież mogą doprowadzić do znacznych strat materialnych, a nie daj Boże do tego, by ktoś miał mieć uszczerbek na zdrowiu lub gorzej – dodał szef MSZ. - Ale jeśli Rosja będzie eskalować - to my też - zapowiedział.



Szereg krajów UE już nie ma rosyjskich ambasadorów u siebie i nie ma też ambasadorów w Rosji Radosław Sikorski, szef MSZ

Dopytywany czy ambasador Rosji zostałby wydalony, gdyby w akcie sabotażu zleconym przez Rosję ktoś w Polsce ucierpiał, Sikorski odparł, że „nie chce uprzedzać co zrobimy, bo to będzie zależało od kontekstu politycznego”.



- Ale wiemy że rosyjskie służby już mordowały w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, już wysadzały w powietrze składy amunicji w Czechach, Bułgarii. I wiemy że to nadal planują. Mamy dość szczegółową wiedzę o tym co planują. Przestrzegamy, że nie zostawimy tego bez odpowiedzi – podsumował Sikorski.