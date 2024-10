Włosi już odsyłają imigrantów do Albanii. Giorgia Meloni: Dajemy przykład Europie

36 tys. Tylu imigrantów ma trafiać do Albanii co roku z Włoch

W ciągu 12 lat do brzegów Włoch dotarło na pokładzie łodzi ponad milion imigrantów. Wielu z nich ucieka z ośrodków recepcyjnych, szukając następnie pracy we Włoszech lub próbując dotrzeć do państw na północy Europy.



Rząd Włoch liczy, że odsyłanie imigrantów do Albanii zniechęci ich przed podjęciem próby dostania się do Włoch

Ośrodki recepcyjne w Albanii będą działać na podstawie włoskiego prawa, obsługiwane przez włoski personel. Wnioski o azyl umieszczonych tam imigrantów będą rozpatrywane przez sędziów z Włoch w czasie rozpraw odbywających się za pośrednictwem wideołącza.



Rząd Meloni liczy, że perspektywa trafienia do ośrodka w Albanii, poza UE, będzie zniechęcać imigrantów przed podjęciem próby dostania się do Włoch.



Zgodnie z umową zawartą między Włochami a Albanią co roku do Albanii trafiać może 36 tys. migrantów z Włoch. Umowa ma obowiązywać pięć lat. Obrońcy praw człowieka alarmują, że Włochy, dzięki umowie, uchylają się od zobowiązań wynikających z prawa do azylu.