Izraelska operacja wojskowa w Strefie Gazy PAP

Premier Izraela oświadczył, że warunkiem tego, by jego kraj zgodził się na trwałe zawieszenie broni, jest udzielenie Tel Awiwowi gwarancji, iż ktokolwiek będzie rządził powojenną Strefą Gazy, będzie w stanie przeciwdziałać temu, by „korytarz filadelfijski” był wykorzystywany do przemytu broni i zaopatrzenia do Hamasu.



Beniamin Netanjahu: Sposobem na uwolnienie zakładników jest stała presja na Hamas

- Ktoś musi tam być. Pokażcie mi kogokolwiek, kto rzeczywiście udowodni – nie na papierze, nie w słowach, nie na slajdzie – ale dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, że może rzeczywiście przeciwdziałać powrotowi tego, co działo się wcześniej – oświadczył Netanjahu nawiązując do ataku Hamasu na Izrael z 7 października.



- Jesteśmy otwarci, na rozważenie tego, ale nie widzimy, by to się teraz działo – dodał.



Sprawa tzw. korytarza filadelfijskiego jest jednym z punktów spornych, który blokuje zawarcie porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Hamas domaga się wycofania wszystkich izraelskich wojsk ze Strefy Gazy.



Netanjahu, po odnalezieniu przez izraelskich żołnierzy ciał sześciu zakładników uprowadzonych przez Hamas 7 października, jest poddawany coraz większej presji izraelskiej opinii publicznej w sprawie zawarcia porozumienia z Palestyńczykami i doprowadzenia do powrotu do Izraela tych zakładników, których Hamas wciąż przetrzymuje.