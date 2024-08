- To pozostaje przedmiotem naszego niepokoju, podnosimy to często i stale — podkreślił. - Kiedy mówimy o naszych kontaktach, to, co podkreślamy, to nasz cel, by Rosja nie miała możliwości prowadzenia wojny — dodał.



- Nadal widzimy, że istotne towary płyną przez Turcję - mówił ambasador. - Więc szukamy tu lepszej współpracy i, na wiele sposobów, ją uzyskujemy. Wiem, że Rosja narzeka, to dobry znak — dodał.