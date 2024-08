Czytaj więcej Polityka Mimo wielkiej wymiany Poczobut wciąż więźniem Łukaszenki. Obecna opozycja: Hańba Mariusz Kamiński, były szef MSWiA w rządzie Mateusza Morawieckiego, uważa za hańbę oddanie Rosjanom więzionego w Polsce Pawła Rubcowa, przy pozostawieniu w rękach Aleksandra Łukaszenki Andrzeja Poczobuta. Wtórują mu Patryk Jaki i Michał Woś. Szef MSZ zapewnia, że "negocjacje się toczą".

Miedwiediew: Do Rosji wrócili patrioci

Wiceszef Rady Bezpieczeństwa FR pokusił się o, jak to nazwał, analizę „składu jakościowego” tych, którzy odzyskali wolność.



Jego zdaniem, Rosja sprowadziła tych, którzy „z oddaniem pracowali dla Ojczyzny, wchodząc w skład służb specjalnych lub w ten czy inny sposób przyczyniając się do interesów Rosji”.

"Była to praca zagrożona życiem, na rzecz dobrobytu naszego kraju. Niektórzy mogą lubić swoją pracę, inni nie, ale jest to konieczne i praktykowane we wszystkich krajach świata. Bez wątpienia ci, którzy wrócili, są patriotami naszej Ojczyzny, którzy dokonali wyczynu" - ocenił rosyjski polityk.



Podobnie ocenia uwolnionych cudzoziemców, skazanych w Rosji za szpiegostwo. "W przypadku tych ostatnich wszystko jest jasne, jest to ta sama praca, ale wręcz przeciwnie, w interesie ich krajów" - uważa.