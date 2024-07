Korea Południowa domaga się, by Japonia zrezygnowała z „nieuzasadnionych roszczeń terytorialnych” wobec niej.



Dokdo, Takeshima — czyli archipelag o który spierają się Japonia i Korea Południowa

Chodzi o wyspy Dokdo, archipelag ok. 90 wysepek i raf, które znajdują się ok. 90 km od wybrzeży Półwyspu Koreańskiego i należą do południowokoreańskiej prowincji Kyŏngsang Północny. Wyspy te zostały anektowane przez Japonię w 1905 roku uznając je za ziemie niczyje, choć Koreańczycy w 1900 roku przyłączyli wyspy do swojej prowincji. Po II wojnie światowej władze okupacyjne Japonii wyłączyły wyspy, które Japończycy nazywają Takeshima, spod administracji Japonii. Korea Południowa zajęła je w 1952 roku.



Wyspy te są praktycznie niezamieszkane.



Teraz, w najnowszej białej księdze dotyczącej obronności, japoński rząd powtórzył roszczenia wobec wysp Dokdo, używając ich japońskiej nazwy i stwierdzając, że jest to część terytorium Japonii a kwestia roszczeń terytorialnych wobec archipelagu pozostaje „nierozwiązana”.