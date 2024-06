O tym, że panowanie Marka Aureliusza zakończyło złotą erę imperium rzymskiego pisał historyk rzymski, Kasjusz Dion. Jego zdaniem koniec rządów Marka Aureliusza był momentem przekształcenia się imperium rzymskiego ze "złotego królestwa w królestwo żelaza i rdzy".



„Politico” przypomina Radosławowi Sikorskiemu wpis o Nord Stream

„Politico” wiąże wpis z debatą prezydencką w USA i przypomina, że obecny szef MSZ — jeszcze jako europoseł - we wrześniu 2022 roku we wpisie w serwisie X umieścił już kontrowersyjny wpis dotyczący polityki międzynarodowej, gdy we wrześniu 2022 roku umieścił w sieci zdjęcie ilustrujące uszkodzenie gazociągu Nord Stream z napisem „Dziękuję, USA” (po angielsku). Ostatecznie — po krytyce jaka na niego spadła — usunął ten wpis. Sugestie, że to Amerykanie dokonali sabotażu Nord Stream podchwyciła wówczas rosyjska propaganda.



W obecnym wpisie nie ma jednak żadnej wyraźnej sugestii, że dotyczy ona debaty Trump-Biden czy nawet, że dotyczy współczesnej polityki.