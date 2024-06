- To faktyczne otwarcie na polskie produkty rolne, na polską żywność, zachęcam wszystkich, by możliwościami eksportowymi do Chin się teraz zainteresować, bo spektrum możliwości jest szerokie — zadeklarował prezydent.



- Także jeśli chodzi o współpracę naukową: podpisana została umowa na stworzenie wielkiego słownika chińsko-polskiego i polsko-chińskiego — to też przełomowe wydarzenie — dodał.



Polacy być może już za kilka dni będą mogli jeździć do Chin bez wiz na krótki pobyt

- Ale co najważniejsze po rozmowie ze mną prezydent Xi Jinping zadeklarował, że Polacy będą mieli ruch bezwizowy do Chin — każdy kto będzie chciał przyjechać do 15 dni do Chin, a więc przede wszystkim w celach turystycznych, czy biznesowych, będzie mógł przyjechać do Chin bez wiz. Możemy się spodziewać, że już w najbliższych dniach ten ruch bezwizowy stanie się faktem. Cieszę się z tego, bo ta możliwość komunikacji między ludzkiej jest dla mnie ogromnie istotna — mówił prezydent.



Ambasador Polski w Chinach, Jakub Kumoch poinformował już wcześniej, że Chiny zniosły krótkoterminowe wizy dla Polaków — o czym poinformował prezydenta Dudę prezydent Xi. Komunikat w tej sprawie opublikowały już chińskie media.



Andrzej Duda rozmawiał z Xi Jinpingiem również o wojnie na Ukrainie

Andrzej Duda mówił następnie, że rozmawiał z prezydentem Xi Jinpingiem także o „zakłóceniach, które mają miejsce” dla idei Pasa i Szlaków, a więc „o wojnie wywołanej przez Rosję na Ukrainie” i „problemach jakie dziś na granicy Polski stwarza presja wywierana przez służby białoruskie” i „atak hybrydowy na polską granicę”. - Wszystkie te kwestie szczegółowo przedstawiłem prezydentowi Xi Jinpingowi. Przedstawiłem prezydentowi nasze spojrzenie na sytuację bezpieczeństwa w Europie i na świecie, wszystkie zagrożenia, które my jako Polska postrzegamy, nasz punkt widzenia na całą sytuację. I to, że bardzo jest potrzebny pokój — mam nadzieję, że Chiny będą wspierały to, by dążyć do pokojowego zakończenia wojny Rosji na Ukrainie, ale takie zakończenie, które będzie zgodne z normami prawa międzynarodowego. My stoimy na stanowisku, że granice nie mogą być zmieniane — relacjonował.