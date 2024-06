– Proszę wybaczyć, nie jestem antysemitą, ale ponad połowa (zatrzymanych – red.) to Żydzi. Czy to jest tak, że oni mają jakąś szczególną, uprzywilejowaną pozycję w naszym kraju, że kradną i nie myślą o swojej przyszłości? Każdy jest równy wobec prawa – Żydzi, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie i Polacy. Jeżeli jest winien – będzie siedział – grzmiał dyktator.

Proszę wybaczyć, nie jestem antysemitą, ale ponad połowa (zatrzymanych w sprawie korupcyjnej – red.) to Żydzi. Czy to jest tak, że oni mają jakąś szczególną, uprzywilejowaną pozycję w naszym kraju, że kradną i nie myślą o swojej przyszłości? Każdy jest równy wobec prawa – Żydzi, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie i Polacy. Jeżeli jest winien – będzie siedział Aleksander Łukaszenko, białoruski dyktator

Izrael odpowiada: to antysemickie komentarze

Błyskawicznie zareagował na to szef izraelskiego MSZ Israel Kac, który uznał wypowiedzi białoruskiego dyktatora za „niedopuszczalne” i „oburzające”. Stwierdził też, że wypowiedziane przez Łukaszenkę słowa „brzmią jak jawnie antysemickie komentarze”.

Izraelski resort dyplomacji wezwał w tej sprawie białoruskiego ambasadora i wręczył notę protestacyjną. Białoruskie niezależne media poinformowały też, że Izrael odwołał wspólną konferencję poświęconą 80. rocznicy wyzwolenia Białorusi spod okupacji niemieckiej. Miało do niej dojść 27 czerwca w muzeum wojskowym Jad la-Szirjon na wzgórzu Latrun.

Jeden z izraelskich portali przypomina wypowiedzi Łukaszenki o Żydach z 2007 roku, które doprowadziły do wycofania z Mińska izraelskiego ambasadora.

Wówczas dyktator poruszył temat Bobrujska (miasto w obwodzie mohylewskim) zamieszkiwanego przed II wojną światową w większości przez Żydów. – Jeżeli byliście w Bobrujsku, widzieliście, w jakim stanie jest to miasto. Strasznie było tam wejść, świniarnia. To było przeważnie żydowskie miasto, wiecie, jaki Żydzi mają stosunek do miejsca, w którym mieszkają […] Doprowadziliśmy je do porządku – mówił wówczas Łukaszenko w rozmowie z rosyjskimi mediami i zapraszał bogatych Żydów, by przeprowadzali się z Izraela do Bobrujska.