Polska reprezentacja w EPP liczy 23 europosłów (21 z KO i dwóch z PSL). Tym samym jest — po niemieckiej — największą narodową delegacją w Europejskiej Partii Ludowej, stąd przysługuje jej stanowisko wiceprzewodniczącego frakcji, którą nadal ma kierować Niemiec Manfred Weber.



Manfred Weber wskazał kandydaturę Ewy Kopacz na wiceszefową frakcji, choć Kopacz nie zamierza kandydować na to stanowisko

Polityk niemieckiej CSU miał - wbrew stanowisku polskiej delegacji — wysunąć kandydaturę byłej premier, Ewy Kopacz, na stanowisko „polskiej” wiceprzewodniczącej frakcji. Zrobił to wbrew samej Kopacz i wbrew polskiej delegacji — podaje RMF FM. Weber miał przedstawić kandydaturę Kopacz oficjalnie dlatego, że chciał, aby w kierownictwie frakcji była wystarczająco duża liczba kobiet. Jednak w polskiej delegacji w EPP mówi się, że „Weber wypowiedział wojnę Polakom”.



Oprócz stanowiska wiceszefa EPP polskiej delegacji we frakcji należy się przewodniczenie w dwóch lub trzech ważnych komisjach w PE

Wysunięciem jej kandydatury na wiceszefową frakcji przez Webera Kopacz miała być zaskoczona. W liście do przewodniczącego frakcji napisała, że „nie zamierza kandydować na to stanowisko” i wezwała Webera, by „respektował decyzję” polskich europosłów, którzy wskazali Halickiego jako swojego kandydata na wiceszefa frakcji.