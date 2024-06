Władimir Putin ma "niezwyciężonego towarzysza broni". Wkrótce go odwiedzi?

19-20 W tych dniach (w czerwcu) Władimir Putin miałby odwiedzić Wietnam

Reuters podaje, powołując się na urzędnika z Wietnamu, że Putin odwiedzi ten kraj 19-20 czerwca, ale wizyta ma nie być jeszcze potwierdzona.



W czym Władimir Putin pomaga Kim Dzong Unowi?

Kreml zapowiadał też, że zamierza „umacniać współpracę z Koreą Północną we wszystkich obszarach”, a Putin został zaproszony do Pjongjangu przez Kim Dzong Una, ale oficjalnej daty wizyty jak dotąd nie podano.



We wrześniu Kim Dzong Un podróżował po rosyjskim Dalekim Wschodzie i spotkał się z Putinem na Kosmodromie Wostocznyj, gdzie Putin obiecał Korei Północnej pomoc w budowie satelitów i rozwoju programu kosmicznego. W zamian za to Korea Północna ma dostarczać Rosji amunicji artyleryjskiej i pocisków rakietowych, których rosyjska armia używa do atakowania celów na Ukrainie.



Rosja i Korea Północna zaczęły umacniać relacje dyplomatyczne, a także współprace w zakresie bezpieczeństwa, po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą.