O dacie wystąpienia premiera Netanjahu w amerykańskim Kongresie poinformowali przywódcy Partii Republikańskiej. Izraelski premier występując przed Kongresem USA po raz czwarty stanie się politykiem, który występował na tym forum częściej niż Winston Churchill (brytyjski premier z czasu II wojny światowej występował przed amerykańskim Kongresem trzy razy).



Beniamin Netanjahu zapowiada „przedstawienie prawdy o sprawiedliwej wojnie Izraela”

Netanjahu ma wystąpić na połączonej sesji Izby Reprezentantów i Senatu — poinformowali spiker Izby Reprezentantów, Mike Johnson oraz lider mniejszości republikańskiej w Senacie, Mitch McConnell.

„Jestem bardzo poruszony mając przywilej reprezentowania Izraela przed obiema izbami Kongresu i przedstawienia prawdy o naszej sprawiedliwej wojnie przeciwko tym, którzy chcą nas zniszczyć, przedstawicielom amerykańskiego narodu i całemu światu” - napisał Netanjahu w wydanym oświadczeniu.



Do wizyty Netanjahu w US dojdzie w czasie, gdy jego relacje z prezydentem USA Joe Bidenem pozostają bardzo napięte. Biden poparł prawo Izraela do samoobrony i operację odwetową, jaką Tel Awiw podjął po ataku Hamasu z 7 października, ale w ostatnich miesiącach prezydent USA i jego administracja zaczęli krytykować sposób, w jaki Izrael prowadzi działania wojenne. Obecnie administracja USA wywiera silną presję na Izrael, by ten zgodził się na zawieszenie broni w trwającej od ośmiu miesięcy wojnie, ze względu na dramatyczną sytuację ludności cywilnej w Strefie Gazy. W działaniach odwetowych Izraela zginęło jak dotąd ponad 36 tys. Palestyńczyków — według danych podawanych przez stronę palestyńską.