Izrael zareagował na uznanie Palestyny przez Hiszpanię, Irlandię i Norwegię wezwaniem na konsultacje swoich ambasadorów z tych państw i wezwanie do MSZ ambasadorów tych państw, by obejrzeli nagrania z izraelskimi zakładnikami wziętymi do niewoli przez Hamas.



Izrael oskarżył też Hiszpanię o udzielenie pomocy Hamasowi i zablokował jej możliwość świadczenia pomocy konsularnej Palestyńczykom na Zachodnim Brzegu.



Hiszpania w poniedziałek zaapelowała do państw UE, by oficjalnie poparły wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości nakazujący wstrzymanie Izraelowi ofensywy w Rafah.



Jednocześnie we wtorek Sanchez potępił Hamas i wezwał do uwolnienia zakładników. O uznaniu państwa palestyńskiego powiedział, że „nie jest to decyzja przeciwko nikomu, z pewnością nie przeciwko Izraelowi”.