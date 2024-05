Ułatwia to obecnie argumentację o konieczności dalszej ofensywy w Rafah w celu zajęcia całego południowego obszaru Strefy Gazy. Wiąże się to z odrzuceniem przez izraelskie władze nakazu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze (MTS) o wstrzymaniu ofensywy w Rafah.

Świat potępił atak Izraela na obóz dla uchodźców w Rafah

Niedzielny atak na obóz uchodźców spotkał się z powszechnym potępieniem na świecie. – Izraelskie władze traktują nakaz MTS jako zezwalający na przeprowadzenie niektórych operacji w Rafah, odrzucając interpretację, jakoby chodziło o całkowite wstrzymanie ofensywy – napisał w poniedziałek „Times of Israel”.

Jak na razie nie widać oznak, że izraelska armii gotowa jest do zajęcia całego rejonu Rafah. Obszar ten opuściło już niemal milion uchodźców, którzy koczowali na południu po zajęciu przez Izrael północnej części Strefy.

Miasto Rafah w Strefie Gazy PAP

Beniamin Netanjahu wie, że może stracić władzę

– Wygląda na to, że rządowi Netanjahu nie zależy na przeprowadzeniu ofensywy i zapowiadanej całkowitej likwidacji Hamasu, o ile to w ogóle możliwe – mówi „Rzeczpospolitej” Szmuel Bar, niezależny analityk wojskowy. W jego opinii przyczyny takiego stanowiska są czysto polityczne. Chodzi o to, że rząd nie tylko nie ma planów dotyczących administrowania Strefą Gazy po wojnie ani też politycznej woli jej zakończenia. – Wtedy musiałyby się odbyć wybory, w wyniku których premier Netanjahu utraciłby władzę – twierdzi Szmuel Bar, mówiąc o osobistych kłopotach Netanjahu z wymiarem sprawiedliwości.

Zwraca także uwagę, że w tej chwili Hamas, a właściwie jego resztki nie stanowią już zagrożenia militarnego dla Izraela. Dowódcy armii są zdania, że prawdziwe niebezpieczeństwo stwarza libański Hezbollah. Niedawny ostrzał przez Hezbollah przedszkola na północy Izraela o mały włos nie zakończył się wielką tragedią. Z zagrożonych obszarów ewakuowano ok. 150 tys. mieszkańców, którzy nie mają obecnie żadnych szans na powrót do swych domów. Rozwiązania tego problemu nie widać. Dotyczy to także porozumienia o zawieszeniu broni z Hamasem i uwolnienia zakładników. Armia poinformowała właśnie o rozpoczęciu ćwiczeń symulujących ofensywne działania na terytorium Libanu.