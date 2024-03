Cimoszewicza spytano też o niezwykły format wizyty, w czasie której prezydent USA przyjął jednocześnie polskiego premiera i prezydenta.



- To bezprecedensowa formuła, tak się nie zdarzało w przeszłości, ja nie znam takiego przypadku — przyznał Cimoszewicz.



- Ja bym nie przywiązywał do tego nadmiernego znaczenia. Amerykanie byli w dosyć niezręcznym położeniu. Niewątpliwie — to moja opinia — Biden chciał porozmawiać z Tuskiem, ale pan Duda nie był do tej pory zaproszony do Białego Domu (przez administrację Joe Bidena), niezaproszenie go teraz byłoby policzkiem, Amerykanie nie widzieli powodu, aby ten policzek wymierzać - stwierdził Cimoszewicz. Na pytanie dlaczego mówi „pan Duda”, a nie prezydent Duda, były premier odparł, że Andrzej Duda „pełni rolę prezydenta”, ale „nie ma jego szacunku” ze względu na to w jaki sposób ją pełni. - Dlatego ograniczę się do formuły „pan Duda” - wyjaśnił.



W Niemczech utrzymuje się nieustannie obawa przed atakowaniem celów na terytorium Rosji Włodzimierz Cimoszewicz, były premier

Włodzimierz Cimoszewicz o sytuacji w Trójkącie Weimarskim: Olaf Scholz nie jest pacyfistą

Cimoszewicza spytano też o decyzję Donalda Tuska, by zwołać pilny szczyt Trójkąta Weimarskiego.



- Mamy w tej chwili w obrębie Trójkąta Weimarskiego następującą sytuację: Emmanuel Macron (prezydent Francji) mówi, że nie można wykluczyć tego, że trzeba będzie wysłać wojska zachodnie na Ukrainę, a kanclerz (Niemiec Olaf) Scholz, przy wsparciu dużej części Bundestagu, wstrzymuje dostawy precyzyjnych pocisków Taurus Ukrainie w sytuacji, gdy Ukraińcy zaczęli przegrywać na froncie — zauważył Cimoszewicz.