- Chodzi zarówno o urealnienie sankcji, jak i bardziej efektywną ochronę litewskiego, polskiego rynku rolnego, rynku produktów spożywczych — mówił Tusk w kontekście embarga na żywność z Rosji i Białorusi.



- Rozmawialiśmy na temat tej uchwały wstępnie w ubiegłym tygodniu. Zobaczymy jaki ona ostateczny kształt przybierze, wtedy będziemy mogli w tej sprawie powiedzieć więcej. Co do kwestii embarga na produkty z Rosji i Białorusi nie widzę żadnego pola sporu. Nie widzę problemu, żeby się tym pilnie na tym posiedzeniu Sejmu zająć - skomentował zapowiedź Tuska Hołownia.



Donald Tusk zapowiada inicjatywę ws. zmian Zielonego Ładu

Tusk wypowiedział się też ws. unijnego Zielonego Ładu, polityki nastawionej na redukcję emisji CO 2 w UE, przeciwko której protestują rolnicy w Polsce i innych państwach UE.



- Mamy poglądy, które każą nam działać na rzecz ochrony klimatu, ale też odnajdujemy w konkretnych zapisach Zielonego Ładu zapisy nie do końca adekwatne do rzeczywistych problemów, przed którymi stoi UE. Ochrona środowiska nie może być w konflikcie z elementarnymi interesami jeśli chodzi o produkcję żywności i rolnictwo europejskie. To nie może być wojna domowa między ekologią a rolnictwem. Naszym zadaniem jest aby część zapisów Zielonego Ładu tak skorygować, aby nie uderzyły w interesy dużych grup ludności — stwierdził premier.



Żyjemy w warunkach wojny wypowiedzianej przez Rosję. Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego jest równie istotna jak bezpieczeństwo militarne Donald Tusk, premier

- Ja będę także występował w najbliższych dniach z konkretną inicjatywą dotyczącą rewizji niektórych zapisów Zielonego Ładu, która będzie miała na celu ochronę europejskiego i polskiego rynku żywności - dodał.