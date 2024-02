- Nasze oba kraje są szczególnie wrażliwe na wszystkie typy zagrożeń, które płyną dziś ze wschodu — mówił Tusk.



Donald Tusk: Łotwa wprowadziła embargo na rosyjską żywność. Studiujemy to

- Rozmawialiśmy o sytuacji w Mołdowie, o niepokojących sygnałach płynących z Naddniestrza — kontynuował.



- Rozmawialiśmy o sytuacji i problemach rolników, zarówno na Łotwie, jak i w Polsce — dodał Tusk. Premier Siliņa mówiła, że na Łotwie rolnicy też protestują.



- Rozmawialiśmy o sytuacji i problemach rolników, zarówno na Łotwie, jak i w Polsce — dodał Tusk. Premier Siliņa mówiła, że na Łotwie rolnicy też protestują.

- To co dziś jest ważne to opinia naszego gościa dzisiaj, pani premier, na temat eksportu rosyjskiej żywności, płodów rolnych, do UE, także do naszych krajów. Łotwa zdecydowała się na embargo jeśli chodzi o produkty rosyjskie. Chcę powiedzieć, że będziemy pilnie studiowali tę decyzję łotewską nie wykluczam, że Polska podejmie podobną inicjatywę - stwierdził Tusk. Premier Łotwy zaoferowała podzielenie się z Polską doświadczeniami w tym zakresie.