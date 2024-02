Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 733 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W poniedziałek węgierski parlament ma przegłosować ratyfikację decyzji o rozszerzeniu NATO o Szwecję.

Prezydent Andrzej Duda wybiera się w poniedziałek do Paryża, gdzie weźmie udział w wielostronnych rozmowach na temat wsparcia walczącej z Rosją Ukrainy.



Spotkanie w stolicy Francji, gdzie przybędą zagraniczni przywódcy, jest związane z druga rocznicą wybuchu wojny i odbywa się na zaproszenie prezydenta Emmanuela Macrona. Prezydent Francji chce tym spotkaniem pokazać Rosji, że wbrew jej twierdzeniom Europa nie „zmęczyła się” wojną i wspieraniem Ukrainy.



Prezydent Duda o swoich priorytetach przed wylotem do Paryża

Prezydent Duda powiedział przed wylotem do Paryża, że spotkanie z prezydentem Macronem i europejskimi przywódcami jest etapem przygotowań do zbliżającego się Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie, na którym — podobnie jak w Paryżu — jednym z głównych tematów będzie pomoc dla Ukrainy i bezpieczeństwo Europy i świata.

- Bezpieczeństwo to mój priorytet — oświadczył Duda. - Mówiłem wielokrotnie, że to w tej chwili mój priorytet i to będzie dzisiaj temat, który będziemy szeroko omawiali, i dalsze plany, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. To część szerszego programu, który śmiało powiedzieć, zbliża nas do szczytu NATO w Waszyngtonie, spotkań które będą się odbywały.