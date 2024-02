Rewolucja dyplomatyczna rządu Donalda Tuska dotarła do Skandynawii

Najważniejszą przyczyną oferty premiera Finlandii jest jednak zagrożenie ze strony Rosji. Z tej perspektywy włączenie do współpracy Polski jest tylko etapem w głębokiej transformacji, jaką przechodzą państwa skandynawskie. Przez lata uważały one, że ostrzeżenia Litwy, Łotwy i Estonii przed rosyjskim imperializmem to tylko przejaw pourazowego stresu po dekadach radzieckiej okupacji. Po inwazji na Ukrainę całkowicie przyjęły jednak punkt widzenia Bałtów: Finlandia przystąpiła do NATO, Szwecja czeka tu tylko na zniesienie weta Węgier. Polska, która jest szóstym pod względem wielkości wydatków wojskowych krajem w NATO, jest niezbędnym partnerem dla obrony państw bałtyckich i samego Bałtyku przed Rosjanami. Ale i dla Polski ścisła współpraca z produkującą światowej klasy myśliwce i okręty podwodne Szwecją czy mającą bezprecedensową armię z poboru Finlandię bardzo wzmacnia poczucie bezpieczeństwa.

Polska i NB8

Jest też trzeci obok zagrożenia ze strony Rosji i umocnienia demokracji w Polsce powód inicjatywy premiera Petteriego Orpo: rosnące obawy, że pod rządami Donalda Trumpa Ameryka nie przyjdzie Europie z pomocą, a przynajmniej nie udzieli jej pomocy wystarczającej.

Wszystko to składa się na solidne podstawy dla nowej współpracy. Dlatego można się spodziewać, że zostanie ona pogłębiona i sformalizowana, dzięki czemu nasz kraj przystąpi do tego, co zwykło się nazywać NB8: ósemka krajów nordyckich i bałtyckich. To nieco inny format, na który składają się poza Litwą, Łotwą, Estonią, Finlandią, Szwecją i Danią dwa kraje spoza Unii: Norwegia i Islandia (nie ma Irlandii).

Ministrowie spraw zagranicznych tych państw niedawno przekonywali amerykański Kongres do udzielenia pomocy Ukrainie, byli też wcześniej w Kijowie. Inaczej niż przy współpracy regionalnej w ramach Unii chodzi tu przede wszystkim o koordynację obrony przed Rosją. Istniejący od 1991 r. (podobnie jak Trójkąt Weimarski) format wypracował gęstą siatkę współdziałania na wielu szczeblach władz. Zdołał też wciągnąć do współpracy Wielką Brytanię poprzez grupę JEF (Joint Expeditionary Force), która stwarza ramy do projekcji brytyjskich sił zbrojnych w basenie Morza Bałtyckiego. Innym przykładem współpracy w tym regionie jest nordycko-bałtycki korytarz wodorowy, sposób na uniezależnienie się od dostaw energii z Rosji.