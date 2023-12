Szwecja zbliża się do NATO. Jest decyzja tureckich parlamentarzystów

- Ten alarm lotniczy, który państwo słyszycie to jest powód, dla którego tu jestem. To jest kompletnie nie do zaakceptowania, aby sąsiedni kraj napadał na sąsiada i bombardował miasta, wywoził dzieci, przygotowywał się do unicestwienia sąsiada, który nie zrobił mu nic złego - mówił w czasie konferencji po spotkaniu z szefem MSZ Ukrainy, Dmytro Kułebą, Radosław Sikorski.