Dmitrij Pieskow sugeruje, że UE może mieć roszczenia terytorialne wobec Rosji

Pytanie miało związek z tym, że Ukraina i społeczność międzynarodowa uważają zarówno nielegalnie anektowany w 2014 roku przez Rosję Krym, jak i nielegalnie anektowane jesienią 2022 roku części obwodów chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego za integralną część Ukrainy. Obecnie Rosja kontroluje kilkanaście procent terytorium, które Ukraina uważa za własne. Z kolei Rosja uznaje legalność przeprowadzonych przez siebie aneksji, a wszelkie rozmowy pokojowe uzależnia od „uznania nowej rzeczywistości terytorialnej”.



Teoretycznie oznacza to więc, że po ewentualnym przyjęciu Ukrainy do UE (w grudniu Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji członkowskich z Ukrainą) w skład Unii Europejskiej weszłyby tereny znajdujące się pod kontrolą Rosji, gdyby do tego czasu nie zostały wyzwolone przez ukraińską armię.



Dmitrij Pieskow: Unia Europejska może nie unieść rozszerzenia o Ukrainę

- Przyjęcie takiego kraju jak Ukraina, niezależnie od jego problemów terytorialnych, przyjęcie takiego kraju do UE — to po prostu podważyłoby cały system Unii Europejskiej. A przytomne głowy rozumieją, że byłby to ciężar, którego UE nie może unieść - dodał.



Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w UE kilka dni po wybuchu wojny z Rosją. Po grudniowej decyzji Rady Europejskiej stała się pierwszym krajem w stanie wojny, z którym UE prowadzić będzie negocjacje akcesyjne.