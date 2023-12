Korea Płn. wystrzeliła rakietę, która może dosięgnąć celów w USA. Leciała 1 000 km

Była to druga północnokoreańska próba rakietowa w ciągu kilku godzin.



Lot północnokoreańskiego pocisku międzykontynentalnego trwał 73 minuty

Wystrzelona przez Koreę Północną rakieta może potencjalnie dosięgnąć dowolnego celu w Japonii, a także celów na terytorium Stanów Zjednoczonych — oświadczył Shingo Miyake, wiceminister obrony Japonii.



W ubiegłym tygodniu Korea Południowa ostrzegała, że Pjongjang może szykować się do wystrzelenia pocisku międzykontynentalnego. Teraz Połączone Kolegium Szefów Sztabów Korei Południowej podało, że pocisk międzykontynentalny został wystrzelony z miejsca w pobliżu Pjongjangu w stronę morza. Przeleciał ok. 1 000 km zanim wpadł do wody.



Ministerstwo Obrony Japonii podało, że lot pocisku trwał 73 minuty, o minutę krócej niż lot pocisku międzykontynentalnego wystrzelonego przez Koreę Północną w lipcu. Pocisk, w czasie lotu, osiągnął wysokość 6 tys. km i spadł do morza na zachód od wyspy Hokkaido, poza japońską wyłączną strefą ekonomiczną.