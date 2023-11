Turcja: Komisja Europejska jest wobec nas uprzedzona

W środę Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą i Mołdawią



Turcja jest kandydatem do UE od 1999 roku

Raport Komisji Europejskiej ma na celu przedstawienie aktualnych postępów Turcji na drodze do spełnienia standardów pozwalających na wstąpienie do UE. Środowy raport może doprowadzić do dalszego zaostrzenia relacji między UE a Turcją.



Turcja stara się o członkostwo w Unii Europejskiej od lat, jednak negocjacje członkowskie między Ankarą a Brukselą zostały zamrożone po rozpoczęciu negocjacji ws. członkostwa w 2005 roku. Turcja ma status państwa-kandydata do UE od 1999 roku.



W środę Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą i Mołdawią, które mają status państw-kandydatów od 2022 roku.