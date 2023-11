Rosja: Czy Izrael właśnie przyznał się do posiadania broni atomowej?

Według Federacji Amerykańskich Naukowców, think tanku zajmującego się globalną polityką, który prowadzi szacunki dotyczące liczby głowic atomowych w arsenałach różnych państw, Izrael dysponuje ok. 90 głowicami atomowymi.

Zacharowa mówiąc o wypowiedzi izraelskiego ministra w rozmowie z agencją RIA oceniła, że "jak się wydaje Izrael przyznał się do posiadania broni atomowej" i stwierdziła, że ta wypowiedź "rodzi wiele pytań".



- Pytanie numer jeden - czy słyszymy właśnie oficjalne potwierdzenie obecności broni atomowej (w Izraelu)? - pytała Zacharowa.



- Jeśli tak to gdzie są inspektorzy międzynarodowi i inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej? - kontynuowała.



Oburzenie po wypowiedzi izraelskiego ministra o użyciu broni atomowej w Strefie Gazy

Wypowiedź Elijahu wywołała oburzenie w świecie arabskim, ale też w izraelskich mediach mainstreamowych, Amerykanie uznali ją za "niestosowną", a Iran domagał się szybkiej reakcji społeczności międzynarodowej.



Szef MSZ Iranu, Hosejn Amir Abdollahijan wezwał Międzynarodową Agencję Atomową do podjęcia natychmiastowych działań, by "rozbroić barbarzyński reżim apartheidu". "Jutro będzie za późno" - dodał we wpisie na platformie X (dawny Twitter).