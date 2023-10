Korea Północna zarzuca USA zwiększenie "atomowego zagrożenia". I grozi

Okręt atomowy USA USS Michigan zdolny przenosić do 150 pocisków Tomahawk dotarł do Korei Południowej dzień po tym, gdy Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne krótkiego zasięgu, które spadły do wód Morza Japońskiego (Wschodniego) w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii.