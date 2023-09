Co to za komisja? Powstała jeszcze za ministra Radosława Sikorskiego z PO, a w jej skład wchodzili m.in. przedstawiciel pracodawcy, koordynator ds. równego traktowania oraz mąż zaufania, wybierany przez pracowników w wyborach powszechnych. Choć nie mogła wymierzać kar, cieszyła się dużym poważaniem. – To był w zasadzie jedyny czynnik społeczny w MSZ, który wydawał swoje opinie na mocy prawa – mówi anonimowo jeden z urzędników.

O komisji piszemy w czasie przeszłym, bo kilka tygodni po stwierdzeniu mobbingu w Madrycie została nagle rozwiązana. Nastąpiło to 25 lipca, na mocy zarządzenia dyrektora generalnego służby zagranicznej Macieja Karasińskiego.

Swoim zarządzeniem ustanowił nową Komisję Antymobbingową i zastrzegł, że „postępowania dotyczące zgłoszeń mobbingu lub nierównego traktowania, wniesione przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, których rozpatrywanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nie są kontynuowane”.

...i znikający mąż

Jak ustaliliśmy, dyskontynuowane zostały w sumie cztery sprawy, w tym dwie z Madrytu. Oznacza to, że w sprawie dwóch opinii komisji, stwierdzającej mobbing Słowińskiej, ostatecznej decyzji nie mógł podjąć dyrektor generalny służby zagranicznej. Czy wpływ na rozwiązanie komisji miała Słowińska albo jej wpływowy ojciec? MSZ twierdzi, że nie. Słowińska zaś nie odbiera od nas telefonu.

Kontrowersje może budzić jednak nie tylko dyskontynuowanie spraw z dotychczasowej komisji, ale również rozporządzenie dotyczące nowej. W składzie nie ma już męża zaufania. Biuro prasowe MSZ twierdzi, że w komisji wciąż odpowiednio reprezentowani są pracownicy, bo w miejsce męża zaufania do składu zaproszono doradców etycznych, wybieranych właśnie przez pracowników. „Skład Komisji Antymobbingowej kształtuje się w taki sposób, że liczba przedstawicieli pracodawcy jest równa liczbie przedstawicieli pracowników” – podkreśla biuro prasowe.

Problem w tym, że mąż zaufania zajmował się nie tylko zasiadaniem w komisji, ale wpływały też do niego inne skargi dotyczące nieprawidłowości w MSZ. W dodatku w nowej komisji dopuszczono w trakcie przesłuchań konfrontacje osoby mobbingowanej ze sprawcą mobbingu, co może wystraszyć poszkodowanych.