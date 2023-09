- Doprowadziłbym do układu uczciwego dla wszystkich - zapewnił.



Trump wyraził też zadowolenie z jednej z ostatnich wypowiedzi Putina, który stwierdził: "Słyszałem, że pan Trump mówi, iż rozwiązałby wszystkie palące kwestie w ciągu kilku dni, w tym kryzys ukraiński. Nie możemy się z tego nie cieszyć".



- Podoba mi się, że to powiedział. Ponieważ to znaczy, że mam rację - stwierdził. Były prezydent mówił następnie, że doprowadziłby do spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim i wypracowania porozumienia.