Nieoficjalnie: Władimir Putin rozważa pojawienie się osobiście na szczycie G20

NBC News, powołując się na źródło na Kremlu przekonuje, że Władimir Putin rozważa czy nie pojawić się osobiście na szczycie G20, który odbędzie się 9-10 września w stolicy Indii, New Delhi. Gdyby Putin przyjechał na szczyt byłaby to pierwsza okazja do spotkania się przez niego na żywo z przywódcami państw Zachodu od momentu wybuchu wojny na Ukrainie.