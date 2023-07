Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 506 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że kolejne państwa dołączają do krajów gwarantujących bezpieczeństwo Ukrainie.

- Walczą za naszą wolność i europejską architekturę bezpieczeństwa - powiedziała Valtonen w rozmowie z "FT".

USA i Wielka Brytania mają pretensje, że Wołodymyr Zełenski ma pretensje

To reakcja szefowej MSZ Finlandii na pretensje Waszyngtonu i Londynu pod adresem Wołodymyra Zełenskiego, który w drodze na szczyt NATO do Wilna napisał na Twitterze, iż "absurdalne" jest to, że w komunikacie końcowym szczytu nie pojawi się harmonogram określający kiedy Ukraina zostanie członkiem NATO. Zełenski zarzucił Zachodowi, że w ten sposób członkostwo Ukrainy w NATO staje się przedmiotem targów z Rosją.



W odpowiedzi przedstawiciele USA i Wielkiej Brytanii zaczęli podkreślać, że Ukraina powinna być wdzięczna za pomoc wojskową i nie zgłaszać cały czas kolejnych potrzeb. - Nie jesteśmy Amazonem - oświadczył minister obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace, zarzucając Ukrainie, że ta po otrzymaniu jednej partii pomocy prosi o kolejną i nie okazuje wdzięczności za otrzymaną pomoc.