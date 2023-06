Tymczasem rzecznik MSZ Chin, Wang Wenbin stwierdził, że "działania podejmowane przez chińską armię są "całkowicie uzasadnione, rozsądne, profesjonalne i bezpieczne".



Kirby zadeklarował, że USA nadal będą występować w obronie wolności nawigacji na morzu i wolności poruszania się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.



- Z pewnością chciałbym usłyszeć jak Pekin usprawiedliwia to, co robi - powiedział. - Przechwytywanie w powietrzu i na morzu zdarza się cały czas. My też to robimy. Różnica polega na tym, że… kiedy my postanawiamy to zrobić, jest to zrobione profesjonalnie - dodał przedstawiciel Białego Domu.



Kirby dodał też, że jeśli Chiny chcą wysłać Amerykanom sygnał, że siły USA nie są mile widziane w rejonie Azji południowo-wschodniej albo chcą, aby amerykańskie samoloty i okręty nie pojawiały się tam, gdzie mogą się pojawiać zgodnie z prawem międzynarodowym, to ich działania nie zakończą się sukcesem.



Jednocześnie rzecznik Departamentu Stanu, Vedant Patel przypomniał, że prezydent USA Joe Biden mówił, iż Waszyngton nie chce "żadnego rodzaju nowej zimnej wojny" i że "rywalizacja (Chin i USA) nie może przerodzić się w konflikt".