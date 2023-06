Cieśnina Tajwańska: O krok od kolizji niszczyciela USA z chińskim okrętem

Chiński okręt wojenny podpłynął na odległość ok. 137 metrów do niszczyciela USA w Cieśninie Tajwańskiej, a jego załoga zachowała się "nieprofesjonalnie" - twierdzi strona amerykańska. Chiny z kolei oskarżają USA o "celowe prowokowanie ryzyka" w regionie.

Niszczyciel rakietowy USS Chung-Hoon

Foto: Official U.S. Navy Page from United States of AmericaMC2 Sean Furey/U.S. Navy, Public domain, via Wikimedia Commons