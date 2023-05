Czytaj więcej Dyplomacja Trwają poszukiwania nowego sekretarza generalnego NATO. Czy będzie to kobieta? Wyścig o fotel sekretarza generalnego NATO przyspiesza, ale toczy się w głównej mierze za kulisami i na razie nie widać żadnego wyraźnego faworyta - zauważa Reuters.

- Nie ubiegam się o żadne stanowisko - mówiła jednak Frederiksen przed tygodniem w czasie rozmowy z dziennikarzami w Kopenhadze. Tydzień później oświadczyła jeszcze bardziej jednoznacznie: "Nie jestem kandydatką na to stanowisko".



Frederiksen w 2019 roku została najmłodszą w historii premier Danii (miała wówczas 41 lat). Gdyby została sekretarzem generalnym NATO musiałaby zrezygnować ze stanowiska premier Danii co - zdaniem komentatorów - mogłoby doprowadzić do upadku koalicji rządowej, na czele której stoi.

Na jej niekorzyść miało przemawiać też to, że Dania wydaje jedynie 1,38 proc. PKB na obronność, pomimo rekomendacji, by poziom tych wydatków w państwach NATO wynosił co najmniej 2 proc. PKB. Jednak we wtorek duński rząd ogłosił, że w najbliższych latach potroi wydatki na armię.