Chiński lotniskowiec przepłynął przez Cieśninę Tajwańską

Szantung to pierwszy lotniskowiec zbudowany na terenie Chin. Do służby wszedł w 2019 roku. Jest to zarazem jedyny okręt typu 001A we flocie Chin.

Oprócz lotniskowca Szantung Chiny dysponują jeszcze jednym lotniskowcem - Liaoning - który w służbie znajduje się od 2012 roku. Ten lotniskowiec został jednak częściowo zbudowany przez ZSRR (po upadku Związku Radzieckiego nieukończony lotniskowiec kupiły Chiny).



W sobotę resort Tajwanu poinformował, że lotniskowiec przepłynął przez Cieśninę Północną kierując się na północ, trzymając się linii mediany czyli nieoficjalnej granicy dzielącej Cieśninę Tajwańską na część "chińską" i "tajwańską".

Tajwański resort obrony poinformował w poniedziałek, że w odległości ok. 120 mil morskich (ok. 220 km) na południowy-wschód od wybrzeża Tajwanu znajduje się grupa okrętów chińskich, wśród których jest lotniskowiec Szantung - ten sam, który w kwietniu brał udział w ćwiczeniach w pobliżu Tajwanu.

Tajwańska armia monitorowała ruchy lotniskowca wykorzystując własne okręty i samoloty - informuje Ministerstwo Obrony Tajwanu.