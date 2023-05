Rosyjskie MSZ wzywa dyplomatów USA w sprawie wypowiedzi doradcy Białego Domu

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 457 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Do Wielkiej Brytanii przyleciały kolejne amerykańskie bombowce strategiczne.

Chodzi o wypowiedź doradcy prezydenta Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana, który w wywiadzie dla CNN odpowiadał na pytanie, czy Ukraina powinna mieć broń, która może dosięgnąć rosyjskich celów na Krymie.

Reklama

- Tak - odpowiedział doradca. - Nie nałożyliśmy ograniczeń na to, że Ukraina może uderzyć na swoje terytorium w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Sullivan dodał, że USA wyraźnie dały do zrozumienia Kijowowi, iż nie zgadzają się na użycie amerykańskich systemów do zaatakowania Rosji. - A my wierzymy, że Krym to Ukraina - dodał.



Z powodu tej wypowiedzi, zdaniem rosyjskiego MSZ oznaczającej poparcie uderzeń na Krym, wezwano wysokich rangą amerykańskich dyplomatów, którym przedstawiono "stanowczy protest przeciwko niedopuszczalnym wypowiedziom doradcy prezydenta USA ds. terytorium Federacji Rosyjskiej, w tym Republiki Krymu i obwodu biełgorodzkiego".