Karol III zaprosił Bidena na Wyspy w czasie wtorkowej rozmowy telefonicznej, w trakcie której prezydent USA poinformował brytyjskiego króla, że USA na koronacji Karola III reprezentować będzie Pierwsza Dama, Jill Biden.

Reuters przypomina, że zgodnie z tradycją prezydenci USA nie uczestniczą w koronacjach brytyjskich monarchów.



- Prezydent docenił propozycję króla i nie może się doczekać wizyty - oświadczyła rzeczniczka prasowa Białego Domu, Karine Jean-Pierre.



Jednocześnie rzeczniczka zaznaczyła, że dokładna data wizyty nie została ustalona. Dodała jedynie, że stanie się to "w najbliższej przyszłości".

Koronacja Karola III odbędzie się 6 maja.



Karol III odbył niedawno swoją pierwszą - w roli króla - wizytę zagraniczną, odwiedzając Niemcy. Brytyjski monarcha miał z pierwszą zagraniczną wizytą udać się do Francji, ale zmienił plany w związku z niepokojami społecznymi, do których doszło w tym kraju w związku z forsowaną przez rząd i prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, reformą systemu emerytalnego. W związku z zamieszkami w Paryżu i innych francuskich miastach, wizyta brytyjskiego króla we Francji została przełożona.