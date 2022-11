Podczas spotkania Mateusz Morawiecki, Denis Szmyhal i Ingrida Simonyte odpisali Deklarację Premierów Trójkąta Lubelskiego o wspólnej współpracy.

- Europa zauważyła zagrożenie ze strony Rosji zbyt późno. Teraz nie należy czekać tak długo na to, by pomóc Ukrainie. Ta wojna skończy się, gdy odzyskamy każdy dom i szkołę, każdy szpital i każda drogę - mówił Mateusz Morawiecki podczas spotkania. - Polska wspiera Ukrainę na poziomie międzynarodowym, ponieważ jesteśmy po stronie wolności. Nasze trzy państwa - Polska, Ukraina i Litwa, mają wspólną historię i wspólną teraźniejszość. Wierzę, że przed nami wspólna przyszłość, dobra przyszłość - powiedział.

- Razem pracujemy, by zapewnić zapasy żywności z Ukrainy dla państw afrykańskich i azjatyckich, po to aby zadbać o lepszy świat w tych bardzo trudnych czasach - mówił Morawiecki. - Nasza współpraca nie dotyczy tylko Europy Środkowej i Wschodniej, ale też ludzi z krajów afrykańskich i azjatyckich, które stają przed groźbą głodu. Rosyjska blokada portów ukraińskich jest tak naprawdę blokadą człowieczeństwa i ludzkich instynktów. Ukraina, razem z Polską i Litwą oraz naszymi europejskimi partnerami, robią co w naszej mocy, by odblokować te porty i pomóc w eksporcie ukraińskiego zboża do Afryki i na Bliski Wschód - mówił premier.

- Polska pomaga utrzymać ukraińskie wysiłki obronne i utrzymać pomoc humanitarną, ponieważ jest to bardzo ważne, aby w nadchodzącej zimie, pomóc Ukraińcom przetrwać ten trudny czas - zaznaczył Morawiecki. - Wojna to test dla całego świata. Możemy patrzeć jak ludzie umierają i cierpią z głodu, albo działać by zapobiec tej zbrodni, która dzieje się na naszych oczach. Tu z Kijowa - stolicy wolności, wzywamy cały świat, by wspierać Ukrainę. Rosja atakuje infrastrukturę krytyczną, chce wywołać kryzys humanitarny. To barbarzyństwo. Musimy zapobiec działaniom Rosji, zanim doprowadzą one do globalnej katastrofy - apelował premier

Wcześniej premier Morawiecki złożył wiązankę pod pomnikiem ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie.