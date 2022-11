Członek RPP: Istnieje przestrzeń, by realne stopy procentowe były mniej ujemne

Istnieje przestrzeń dla pewnego jeszcze zacieśnienia polityki pieniężnej, do spowodowania, by realne stopy procentowe były mniej ujemne, co przełożyłoby się na oczekiwania konsumentów i producentów, jeśli chodzi o poziom inflacji - powiedział w radiu TOK FM członek RPP Przemysław Litwiniuk.