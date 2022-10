Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 246 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podziękował Senatowi RP za uchwałę uznającą władze Rosji za reżim terrorystyczny.

- Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że wielu zachodnich polityków przyznaje teraz rację naszemu rządowi. Ale ważniejsze byłoby, by wszyscy zgodnie bardziej wspierali teraz Ukrainę - podkreśla Morawiecki.



Reklama

Premier mówi, że Ukraina jest dziś pod "niesamowitą presją, pomimo ostatnich sukcesów przeciwko Rosji" i dlatego ważniejsza od debaty na temat przyszłej odbudowy Ukrainy jest kwestia "w jaki sposób Ukraina ma dostać wystarczającą ilość broni, by zakończyć tę wojnę".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank: Wypowiedzi Putina wskazują, że nadal chce zmienić władze w Kijowie "Retoryka prezydenta Rosji, Władimira Putina wskazuje, że nie jest on zainteresowany poważnymi negocjacjami z Ukrainą i nadal obstaje przy maksymalistycznych celach wojny" - czytamy w najnowszej analizie think tanku z USA, Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) dotyczącej wojny Rosji z Ukrainą.

- W ciągu zaledwie ostatnich dwóch tygodni na ukraińskie miasta spadło 360 rakiet i dronów. Rosjanie celowo niszczą elektrownie i systemy grzewcze, chcą, by Ukraińcy zimą marzli i głodowali. Dlatego pomoc jest potrzebna teraz. Ukraina potrzebuje pieniędzy i broni, a nie "planów" - ocenia polski premier.



Reklama

Według Morawieckiego najbardziej wiarygodne we wsparciu Ukrainy są kraje wschodniej flanki NATO. - Oni bezpośrednio odczuwają zagrożenie ze strony Putina, dlatego są bardzo świadomi niebezpieczeństwa i mocno wspierają Ukrainę. Polska wraz z tymi krajami walczy o to, by presja na Rosję nie słabła - tłumaczy szef polskiego rządu.



W kontekście niemieckiego wsparcia dla Ukrainy Morawiecki mówi, że "Niemcy jako najbogatszy kraj w Europie i jeden z największych eksporterów broni na świecie mogłyby zrobić o wiele więcej dla obrony wartości Europy". - Odnoszę wrażenie, że niektórzy przywódcy UE woleliby, by znowu było wszystko po staremu. W myśl idei, że wojnę można zakończyć również przegraną Ukrainy - ocenia.

Putin był jak diler narkotykowy, rozprowadzając tani gaz Mateusz Morawiecki, premier

Na pytanie o których przywódcach mówi, Morawiecki odpowiada, że "nie chce ich wymieniać, ale tendencja jest zauważalna". Mówi też, że "system, który Rosja zbudowała z dostawami gazu, przynosi efekty". - Putin był jak diler narkotykowy, rozprowadzając tani gaz. Wielu krajom trudno się bez niego obejść - ocenia (jednym z największych odbiorców gazu z Rosji w Europie zachodniej były Niemcy - red.).



Morawiecki odpowiada też na pytanie o krytyczne pod adresem UE wypowiedzi polityków PiS. - Polska skorzystała z wolnego rynku, na którym sprawdzamy się już od prawie dwóch dekad. Wsparcie i programy unijne miały mniejsze znaczenie, niż niektórzy twierdzą. Polska udowodniła, że jest innowacyjnym i silnym konkurentem na wolnym rynku. Jednolity Rynek Europejski był i jest decydujący - mówi w kontekście zysków Polski z członkostwa w UE. Po czym dodaje, że "Polacy, sprzeciwiają się centralistycznej Europie rządzonej z Brukseli". - Należy też wziąć pod uwagę, że - jak wynika z danych - strefa euro jest szczególnie korzystna dla gospodarki Niemiec - dodaje.