W zakończonych 27 września pseudoreferendach na okupowanych przez Rosję ukraińskich terytoriach za przyłączeniem do Rosji miało, według oficjalnych wyników, opowiedzieć się od 88,7 proc. do 99,2 proc. głosujących. USA chcą, by ONZ przyjęła rezolucję wzywającą kraje świata do nieuznawania wyników referendów.