Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 191 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski wzywa do demilitaryzacji Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Miedwiediew odniósł się do słów szefowej KE, Ursuli von der Leyen, która powiedziała, że "nadszedł czas, by wprowadzić maksymalny pułap ceny na gaz płynący rosyjskimi gazociągami do Europy, aby przeciwdziałać próbom manipulowania europejskim rynkiem energetycznym przez Władimira Putina".

Reklama

Czytaj więcej Ropa Członkowie G7 nałożą kaganiec na ropę z Rosji Limit cenowy na rosyjską ropę może być dzisiaj uchwalony przez kraje grupy G7. Ma to zmniejszyć dochody rosyjskiego reżimu, z których finansuje agresję na Ukrainę.

- Zdecydowanie wierzę, że nadszedł czas, by wprowadzić pułap ceny na gaz z rosyjskich gazociągów dla Europy - powiedziała von der Leyen na marginesie spotkania z parlamentarzystami CDU w miasteczku Murnau.



W reakcji na to Miedwiediew, który nazwał von der Leyen "ciotką" napisał, że w takiej sytuacji "będzie jak z ropą". "Po prostu nie będzie rosyjskiego gazu w Europie" - dodał.



Reklama

Dzień wcześniej wicepremier Rosji, Aleksandr Novak stwierdził, że Rosja przestanie sprzedawać ropę i wyroby ropopochodne krajom, które wprowadzą cenę maksymalną na rosyjską ropę.



Wprowadzenia takiej ceny na ropę z Rosji domaga się grupa G7, która negocjuje w tej sprawie z Chinami i Indiami.