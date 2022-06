Daniłow mówił o tym na antenie ukraińskiej telewizji.



- Pytanie powinno być prawdopodobnie skierowane do naszego prezydenta, który bezpośrednio zajmuje się i jest odpowiedzialny za sprawy zagraniczne i obronne, zgodnie z naszą konstytucją. Ja opowiadam się za stworzeniem takiego bloku tak szybko, jak to możliwe. Co więcej, uważam, że powinien być rozszerzony tak bardzo, jak to możliwe i nie ograniczać się do tych trzech państw - mówił sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy pytany o sojusz Wielkiej Brytanii, Polski i Ukrainy.

Daniłow mówił, że z zadowoleniem przyjął informację o tym, że Boris Johnson wygrał głosowanie ws. wotum nieufności. Jak dodał przywódca brytyjskiego rządu wspierał Ukrainę w najtrudniejszych czasach.



- Pozostanie na urzędzie. To prawdziwy przyjaciel naszego kraju, który wspierał nasz naród w najtrudniejszych czasach, wspierał naszego prezydenta - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy.

Wierzę, że nowa oś Londyn-Warszawa-Kijów będzie mieć ważny wkład we wzmocnienie obszaru Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego Dmytro Kułeba, szef MSZ Ukrainy

17 lutego Ukraina, Wielka Brytania i Polska ogłosiły nowy, trójstronny format współpracy, którego celem była odpowiedź na zagrożenia dla europejskiego bezpieczeństwa i współpraca gospodarcza między trzema państwami.



- Wierzę, że nowa oś Londyn-Warszawa-Kijów będzie mieć ważny wkład we wzmocnienie obszaru Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego, stwarzając nową geopolityczną rzeczywistość w naszej części Europy - mówił wówczas szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba.