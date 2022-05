Ukraińska agencja powołuje się na tekst przemówienia Wołodymyra Zełenskiego wygłoszonego w Radzie Najwyższej Ukrainy w dniu, w którym wizytę w Kijowie składał prezydent Andrzej Duda. Tekst wystąpienia opublikował w mediach społecznościowych zastępca szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrij Sybiha.

- Chciałbym podziękować polskiemu Sejmowi za niedawno uchwaloną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. To bezprecedensowa decyzja, zgodnie z którą nasi obywatele, którzy zostali zmuszeni do przeniesienia się do Polski z powodu rosyjskiej agresji, otrzymają niemal takie same prawa i możliwości jak obywatele polscy. Legalny pobyt, zatrudnienie, szkolenia, opieka medyczna i ubezpieczenie społeczne - brzmi fragment przytaczanego wystąpienia Zełenskiego.

Według tego źródła, prezydent Ukrainy ocenił decyzję Sejmu jako "wielki krok i gest", do którego "zdolny jest tylko wielki przyjaciel Ukrainy". - I ten krok nie pozostanie jednostronny. W najbliższej przyszłości przedstawię Radzie Najwyższej Ukrainy podobny projekt, projekt lustrzany - miał zadeklarować Wołodymyr Zełenski.

"Prezydent Ukrainy zapowiedział wprowadzenie w najbliższym czasie ustawy o szczególnym statusie prawnym obywateli polskich na Ukrainie" - relacjonowała deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy Olha Sowhyria.

Szczegóły ustawy zapowiadanej przez Zełenskiego ani konkretny termin wniesienia projektu nie są znane.