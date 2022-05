- To nie kapitulacja, to pragmatyczne podejście do tych warunków, które w tej chwili w Unii Europejskiej są - powiedziała była premier Beata Szydło (PiS), komentując w Radiu Plus przebieg negocjacji rządu z UE w kwestii reformy sądownictwa dyscyplinarnego w Polsce, które mają odblokować wypłatę środków z Funduszu Odbudowy.