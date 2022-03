Erdogan: Turcja, co do zasady, może gwarantować bezpieczeństwo Ukrainie

Turecki nadawca państwowy, NTV podaje, że prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan miał, co do zasady, zgodzić się na to, by Turcja była jednym z państw gwarantujących bezpieczeństwo Ukrainy.