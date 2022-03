Wojna na Ukrainie, która rozpoczęła się po inwazji wojsk rosyjskich, trwa od miesiąca. Moskwa i Kijów prowadzą negocjacje. W rozmowie z dziennikarzami turecki prezydent podkreślał zaangażowanie Turcji w proces mediacji między stronami konfliktu. Zaznaczył, że szef tureckiej dyplomacji Mevlüt Çavuşoğlu złożył wizytę w Moskwie i we Lwowie, a minister obrony Turcji wielokrotnie rozmawiał ze swoimi odpowiednikami z Rosji i Ukrainy. - To wszystko przykłady zdolności Turcji do działania w roli mediatora - oświadczył Recep Tayyip Erdoğan.

Odnosząc się do negocjacji między Rosją a Ukrainą prezydent Turcji powiedział, że jest sześć głównych obszarów rozmów, a w czterech z nich doszło do zbliżenia stanowisk stron. - Wydaje się, że jest konsensus w szczególności w czterech tematach. Jeden z nich dotyczy NATO. Prezydent Zełenski zaczął zaznaczać, że Ukraina może zrezygnować ze starania się o członkostwo w NATO - stwierdził Erdoğan. Dodał, że porozumienie jest blisko w kwestiach dotyczących częściowego rozbrojenia Ukrainy (Kijów miał się tu zgodzić na ustępstwa), gwarancji dotyczących bezpieczeństwa tego kraju oraz sprawy języka rosyjskiego jako urzędowego.

Według Erdoğana, nierozwiązane zostają sprawy Krymu i Donbasu. Prezydent Turcji ocenił, że słowa Wołodomyra Zełenskiego o potrzebie przeprowadzenia referendum w sprawie kompromisów z Rosją to dowód "mądrego przywództwa". Dodał, że Turcja nie uznaje aneksji Krymu przez Rosję. Ocenił, że gdyby w 2014 r. Zachód silniej zareagował na aneksję, dziś sprawy wyglądałyby inaczej.

Prezydent Turcji zapowiedział, że w piątek będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a w weekend lub na początku przyszłego tygodnia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.