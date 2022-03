- Trwa wojna: pełnoskalowa, terrorystyczna przeciw narodowi Ukrainy. Okupant znowu bombarduje Sumy bombami lotniczymi. Nasze miasto, które nigdy w swojej historii nie zagrażało Rosji - mówił prezydent Ukrainy.



- Mariupol - spokojne, pracowite miasto, otoczone, zablokowane. Okupanci świadomie pozbawiają go łączności, blokują drogi oraz dostawy wody, odłączają elektryczność. Mariupol po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat walczy z inwazją nazistów, przez których dzisiaj zginęło dziecko - kontynuował Zełenski. - Od odwodnienia zmarło dziecko w 2022 roku, w XXI wieku - dodał.

- Walczymy 13 dzień. Niszczymy okupantów wszędzie, gdzie możemy. Ale jest jeszcze niebo. Setki rosyjskich rakiet, setki samolotów, śmigłowców. Tak, jesteśmy w stanie je zniszczyć. Rosja przez ostatnich 30 lat nie straciła tyle sprzętu latającego co przez 13 dni na Ukrainie. Ale mają jeszcze wystarczająco dużo maszyn do mordowania, wystarczająco dużo rakiet, do siania terroru, wystarczająco dużo bomb, by zrzucać je na setki ukraińskich miast - podkreślił prezydent Ukrainy.



- 13 dni odkąd słyszymy tylko obiecanki, że już za chwilę będzie wsparcie, że będą samoloty, że je nam przekażą - mówił Zełenski.

- Wina leży po stronie okupanta, ale odpowiedzialność (za ataki z powietrza na Ukrainę - red.) za to spoczywa na tych, którzy przez 13 dni nie są w stanie zagwarantować spokoju ukraińskiego nieba, przed rosyjskimi zabójcami, chociaż mogą - dodał prezydent Ukrainy nawiązując do swoich apeli o zamknięcie przez USA i NATO nieba nad Ukrainą.



- Będę zwracał się bezpośrednio do narodów świata, aby liderzy świata dołożyli wszelkich wysiłków na rzecz powstrzymania tego ludobójstwa - zapowiedział Zełenski.

- Człowieczeństwo musi zwyciężyć strach - dodał.