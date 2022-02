Zdaniem Thomas-Greenfield Rosja będzie zagrażać Ukrainie dopóki nie uda się znaleźć dyplomatycznego rozwiązania ws. gwarancji bezpieczeństwa w regionie, których domaga się Rosja.

Reklama

Rosja przedstawiła USA, NATO i państwom UE propozycje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa, które miałyby ustabilizować sytuację w Europie środkowo-wschodniej. Wśród żądań Rosji są m.in. prawnie wiążące zobowiązanie, że NATO nie będzie rozszerzać się na wschód, co w szczególności oznaczałoby, że członkiem Sojuszu nigdy nie zostanie Ukraina. Rosja domaga się też, by NATO nie rozmieszczało wojsk i systemów uzbrojenia na terytoriach krajów, które nie były członkami Sojuszu przed 1997 rokiem (dotyczy to m.in. Polski).

Zachód odrzuca żądania Rosji w tym zakresie.

Czytaj więcej Dyplomacja Biden: USA będą bronić każdego cala terytorium NATO z całą mocą amerykańskiej siły Siły rosyjskie „pozostają w zagrażającej pozycji” a „Rosja nadal ma ponad 150 tys. żołnierzy wokół Ukrainy” - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w wygłoszonym we wtorek przemówieniu ws. kryzysu na Ukrainie, ostrzegając, że rosyjska inwazja na Ukrainę wciąż jest możliwa.

- Nie mogę przewidzieć, co zrobią Rosjanie. Mogą zdecydować, że nie dokonają inwazji, ale wiem, że nadal będą zagrażać bezpieczeństwu Ukrainy, dopóki nie znajdziemy rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa, jakie - według Rosji - istnieją w tym regionie - powiedziała Thomas-Greenfield.



Reklama

Ambasador USA przy ONZ zadeklarowała, że Stany Zjednoczone będą nadal "aktywnie pomagać w znalezieniu sposobu uniknięcia konfrontacji" prowadząc działania dyplomatyczne.



- (Rosjanie) Mają wybór. Mogą sięgnąć po dyplomację, mogą usiąść przy stole negocjacyjnym i brać udział w dyskusjach, które odbywają z naszym prezydentem i innymi przywódcami, próbując znaleźć wyjście w kwestii problemów dotyczących bezpieczeństwa - podkreśliła dyplomatka.

Nie mogę przewidzieć, co zrobią Rosjanie. Mogą zdecydować, że nie dokonają inwazji Linda Thomas-Greenfield, ambasador USA przy ONZ

Thomas-Greenfield mówiła jednocześnie, że w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę, reakcja USA byłaby "silna" i "mocno odczuwalna dla Rosji".