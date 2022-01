Litwa: Rosja ma broń atomową 100 km od naszej granicy

Rosyjscy żołnierze, którzy przybywają na Białoruś, by wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach armii Rosji i Białorusi, mających odbyć się między 10 a 20 lutego, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla Litwy co może pociągnąć za sobą skierowanie w ten region Europy większej liczby żołnierzy USA - oświadczył minister obrony Litwy Arvydas Anusauskas.